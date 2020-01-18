Алла Пугачева после расставаний с мужьями слушала песни Игоря Николаева

Алла Пугачева после расставаний с мужьями слушала песни Игоря Николаева
Пугачева поздравила коллегу. Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey

Они, уверяет певица, помогли ей пережить потери.

Об этом стало известно 18 января. Певица Алла Пугачева присутствовала на юбилее Игоря Николаева. В рамках торжественного вечера они произнесла трогательную речь. Примадонна рассказала, как много для нее значит творчество музыканта. Оказывается, от печальных мыслей после расставаний с любимыми мужчинами Аллу Пугачеву спасали песни Игоря Николаева. Она слушала их и на душе становилось лучше.

«Благодаря твоим песням я несильно переживала расставания с мужьями»,

— пошутила певица.

Также на мероприятии Пугачева и Николаев станцевали вместе. Видеозаписи опубликовали в Instagram. Фанаты рады видеть двух талантливых людей, которые олицетворяют целуют эпоху.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подписчики перепутали помолодевшую Пугачеву с Орбакайте. Они считают, что артистка выглядеть так, как будто с каждым днем становится не старше, а моложе.

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