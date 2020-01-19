Ветеран из Петербурга предложил Путину сделать президентство бессрочным

Ветеран из Петербурга предложил Путину сделать президентство бессрочным
Президент идею ветерана на поддержал. Фото: kremlin.ru

Петербургский ветеран ВОВ предложил президенту России Владимиру Путину сделать бессрочным пребывание на посту главы государства.

Такое предложение пожилой мужчина высказал во время встречи с президентом, прошедшей 18 января, в субботу, в Музее обороны и блокады Ленинграда. По мнению ветерана, право определять срок пребывания главы страны на посту должно принадлежать народу — россияне будут определять самостоятельно, «продлить работу президента или освободить его».

Российский лидер, в свою очередь, отказался от этой идеи. Он отметил, что расценивает высказывание как оценку собственной деятельности, однако, признал, что в таком случае страна рискует вернуться в ситуацию конца 1980-х, когда правители занимали должность главы СССР до конца своих дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь 77-й годовщины прорыва блокадного кольца в Петербург прибыл Владимир Путин. Президент возложил цветы к «Рубежному камню».

ветеран владимир путин президент президентский срок санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петерурге школьница попала в больницу с острым отравлением этанолом
В Пушкине начался забег, посвященный Дню прорыва блокады
Синоптики прогнозируют резкое похолодание в центральной России
Жительнице Брянска помогут со льготами после встречи её дочери с Путиным в ...
На Ладожском мосту автомобилисты провели акцию «Гудок прорыва»
Ветеран из Петербурга предложил Путину сделать президентство бессрочным
Милонов поучаствовал в освящении иордани в Царском Селе
В Ленобласти футбольные фанаты отметили 77-летие прорыва блокады