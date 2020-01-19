Ветеран из Петербурга предложил Путину сделать президентство бессрочным

Петербургский ветеран ВОВ предложил президенту России Владимиру Путину сделать бессрочным пребывание на посту главы государства.

Такое предложение пожилой мужчина высказал во время встречи с президентом, прошедшей 18 января, в субботу, в Музее обороны и блокады Ленинграда. По мнению ветерана, право определять срок пребывания главы страны на посту должно принадлежать народу — россияне будут определять самостоятельно, «продлить работу президента или освободить его».

Российский лидер, в свою очередь, отказался от этой идеи. Он отметил, что расценивает высказывание как оценку собственной деятельности, однако, признал, что в таком случае страна рискует вернуться в ситуацию конца 1980-х, когда правители занимали должность главы СССР до конца своих дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в честь 77-й годовщины прорыва блокадного кольца в Петербург прибыл Владимир Путин. Президент возложил цветы к «Рубежному камню».