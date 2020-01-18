Путин возложил цветы к «Рубежному камню» на Невском пятачке

Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленобласти.

Мемориал «Рубежный камень» установлен в память о более чем 60 тысячах героях, отдавших свои жизни за спасение Ленинграда.

Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, которые состоятся в Петербурге в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года.

Глава государства посетит мемориальное Пискаревское кладбище. Кроме того, Владимиру Путину представят выставку, созданную творческой мастерской «Невский баталист», под названием «Память говорит. Дорога через войну». Также президент будет присутствовать на встрече с ветеранами ВОВ, которую организует Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.