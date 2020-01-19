На Васильевском острове заработал первый в городе пункт приема органических отходов

Теперь жители Северной столицы смогут избавиться от органических отходов с пользой: кожуру, огрызки и прочую органику переработают в удобрения красные маньчжурские черви.

Мобильный пункт приема открылся на Васильевском острове по адресу Большой проспект В.О., дом №62-64. Различные органические отходы, — скорлупу яиц и орехов, косточки, чайную заварку, очистки, остатки приготовленной на воде каши и многое другое, — можно сдать с 12:00 до 17:00. На месте приема отходов стоит узнаваемая газель.

Об этом создатели экологического проекта рассказали на официальной странице «Органика — не мусор» в социальной сети «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение новогодних праздников в Северной столице аварийная экологическая служба приняла 44 вызова. По оценкам специалистов, это привычная статистика.