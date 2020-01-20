У «Петровича» завелся петербургский двойник

В Петербурге появился двойник сети строительного ритейла «Петрович». Владелец юрлица с аналогичным названием колесит по городу и пытается купить дорогие машины в автосалонах.

По информации «Фонтанки», мужчина зарегистрировал юридическое лицо в апреле 2019 года. Название его значится как ООО «Строительный торговый дом «Петрович».

При этом уставной капитал компании составляет внушительные для стартапа 85 млн 700 тыс. рублей, а юридический адрес зарегистрирован на той же улице, что и адрес сети «Петрович».

В офисе оригинального «Петровича» сообщили, что знают о двойнике и уже предупредили о нем контрагентов. Им были разосланы письма с информацией о возможном мошенничестве.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге мошенник заработал на доверчивых пенсионерах более 3 млн рублей. По телефону он представлялся родственником и просил денег для решения проблем.