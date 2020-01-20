В Петергофе нашли труп в пуховике

В Петродворцовом районе на территории стройки найден труп в черном пуховике.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 19 января в полицию обратился охранник от территории стройки на Широкой улице в Петергофе и сообщил о том, что возле забора увидел труп мужчины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.

На вид мужчине 40-50 лет, лицо европейского типа. Он был одет в черный пуховик, синие джинсы и черные ботинки.

Труп был направлен в морг Николаевской больницы для выяснения причин смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга найден мертвым 54-летний уроженец Узбекистана. Тело его лежало за трансформаторной будкой на Яхтенной улице.