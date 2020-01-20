Депутат Рассудов просит предотвратить строительство «псевдожилья» под видом гостиниц

Он уверен, что многие горожане покупают некачественное жилье под видом апарт-отелей.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Депутат ЗакСа от фракции КПРФ Александр Рассудов внес на рассмотрение запрос губернатору Петербурга Александру Беглов предложение о создании рабочей группы по вопросам строительства гостиниц, о чем сообщил gazeta.spb.ru. Он заявил, что в городе строят «псевдожилье», а преподносят его как апарт-отели. Покупая такую недвижимость, петербуржцы рискуют, ведь оно не соответствует никаким нормам. Рассудов убежден, что подобные гостиницы также наносят вред имиджу города.

Депутат надеется, что эксперты возьмут под контроль возведение гостиниц и объектов инфраструктуры вокруг них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд обязал владельца гостиницы Эрмитажа выплатить 34 млн евро. Вексельные займы изначально были взяты «МБИК» у Международного банка Азербайджана, но по соглашению с ним вопросы взыскания долгов решает «Агракредит».