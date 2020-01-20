Рабочая группа призывает принять федеральный закон о Госсовете

В России необходимо принять отдельный федеральный закон о Госсовете. Об этом заявили члены рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

Определение роли и статуса Госсовета члены рабочей группы назвали одним из ключевых вопросов. Они указывают на то, что Госсовет должен «иметь самостоятельное значение», но при этом не должен дублировать роль Совета Федерации, пишет «Интерфакс».

«Серьезной проработки требует вопрос о его соотнесении с другими инструментами государственного механизма, определение ключевых принципов его взаимодействия с ним», — добавили в рабочей группе.

Члены группы подчеркнули, что в Конституции должны быть прописаны принципы формирования Госсовета.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному предложил обсудить возможность внесения ряда поправок в Конституцию. В частности, он выступил за то, чтобы закрепить в Конституции роль и статус Госсовета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию. Предварительно, оно состоится 12 апреля 2020 года.