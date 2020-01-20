В Кремле определились с датой голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию.

Предварительная дата — воскресенье, 12 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Рассматривается также второй вариант даты — 26 апреля, но это число менее вероятно.

Голосование состоится после принятия поправок Думой и Совфедом.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.