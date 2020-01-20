На КАД водитель сбил насмерть мужчину и сбежал

Во Всеволожском районе Ленинградской области на 48-м километре Кольцевой автодороги произошла смертельная авария.

На 48-м километре КАД водитель Volkswagen Jetta по неизвестной причине вышел из своего автомобиля и стоял рядом, когда его сбил водитель неустановленной машины. Злоумышленник не стал останавливаться и скрылся с места аварии. Трагический инцидент произошел около шести вечера в понедельник, 20 января.

Пострадавший в результате наезда 45-летний мужчина сразу же скончался от полученных травм. Автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Полицейские также устанавливают детальные обстоятельства случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на проспекте Науки, в результате которого оказалось заблокировано трамвайное движение.