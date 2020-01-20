На проспекте Науки ДТП, трамвайное движение парализовано

"Когда выделку для трамваев сделают?", - негодуют интернет-пользователи. Фото: vk.com/spb_today

"Когда выделку для трамваев сделают?", - негодуют интернет-пользователи. Фото: vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие на трамвайных путях на проспекте Науки в Калининском районе Петербурга парализовало трамвайное движение.

Инцидент произошел вечером понедельника, 20 января. Об аварии с участием отечественной легковушки и иномарки рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». От столкновения «Киа» вылетела на «встречку», а «Жигули» заняли трамвайные пути, преградив путь общественному транспорту.

Обстоятельства аварии неизвестны. Информации о пострадавших также не поступало. На месте происшествия работают полицейские и спасательные службы. Пользователи Сети в комментариях возмущаются безответственным поведением водителей на дороге и несоблюдением автомобилистами правил дорожного движения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала о смертельном ДТП на Мурманском шоссе возле съезда на КАД. Предположительно, погиб один человек.