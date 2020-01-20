Власти Петербурга рассказали, как транспортная реформа поможет сэкономить на проезде

После проведения реформы время ожидания автобуса сократится в 1,5 раза. Фото: Baltphoto

После проведения реформы время ожидания автобуса сократится в 1,5 раза. Фото: Baltphoto

В Законодательном собрании Петербурга рассказали о важном пункте готовящейся транспортной реформы, который позволит сэкономить на проезде.

В понедельник, 20 января, в ЗакСе Северной столицы состоялось рабочее заседание комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. В ходе совещания представители комиссии отметили, что дают себе отчет в том, что грядущая реформа усложнит маршрут для некоторых жителей города.

Поэтому чиновники предложили ввести 60-минутный тариф для «Подорожника», который позволит пересаживаться бесплатно в течение одного часа. Техническая организация такого способа проезда пока остается неясной. Кроме того, члены комиссии отметили, что время ожидания автобусов значительно сократится.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы жалуются на огромные очереди у станции «Автово».