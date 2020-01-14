Петербуржцы недовольны огромными очередями на общественный транспорт у «Автово»

Петербуржцы недовольны огромными очередями на общественный транспорт у &#171;Автово&#187;
Общественный транспорт. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

Петербуржцы жалуются на очереди на общественный транспорт, которые собрались в районе станции метро «Автово». Горожане недовольны, что вынуждены после трудового дня проводить длительное время на остановке.

Обо всем стало известно сегодня вечером, 14 января. Жители опубликовали кадры в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», на которых видны люди, пытающиеся залезть в забитый трамвай. Полностью забитый трамвай начинает отъезжать от остановки, когда там остается еще больше пассажиров.

В комментариях к видеозаписи пользователи соцсети «ВКонтакте» отметили, что речь идет об автобусах и трамваях, которые следуют в сторону улицы Маршала Казакова.

Подписчики также добавили, что это стандартный вечер для юго-запада города, подчеркнув, что обычно автобусы еще стоят в пробках.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающей иномарке в Петербурге. Спасателям удалось потушить легковушку за 15 минут.

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