Пожарные за 15 минут потушили Volkswagen на Измайловском

В Адмиралтейском районе произошел пожар. Пожар произошел днем 14 января у дома №18 на Измайловском проспекте. Там загорелся автомобиль марки Volkswagen.

В машине обгорела панель приборов, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Пожар потушил за 15 минут. В ликвидации огня участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью вторника, 14 января, произошел пожар в одном из частных дачных домов в СНТ «Холмы» в Сертоловском сельском поселении Всеволожского района.