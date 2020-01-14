Пожарные за 15 минут потушили Volkswagen на Измайловском

Пожарные за 15 минут потушили Volkswagen на Измайловском
Пожар произошел днем 14 января у дома №18 на Измайловском проспекте. Фото: Pixabay

В Адмиралтейском районе произошел пожар. Пожар произошел днем 14 января у дома №18 на Измайловском проспекте. Там загорелся автомобиль марки Volkswagen.

В машине обгорела панель приборов, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. Пожар потушил за 15 минут. В ликвидации огня участвовали десять человек личного состава и две единицы спецтехники.

Причины пожара устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью вторника, 14 января, произошел пожар в одном из частных дачных домов в СНТ «Холмы» в Сертоловском сельском поселении Всеволожского района.

Volkswagen пожар происшествие
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