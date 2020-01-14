Пожарные тушили дом на 80 «квадратах» в Ленобласти

Ночью вторника, 14 января, произошел пожар в одном из частных дачных домов в СНТ «Холмы» в Сертоловском сельском поселении Всеволожского района.

Информация о пожаре поступила в службы спасения в 1:47. Огонь охватил территорию в 80 квадратных метра. О случившемся сообщают в ГУ МЧС по Ленинградской области.

Полностью ликвидировать возгорание 9 сотрудникам спасательной службы и двум единицам специальной техники удалось к 2:54.

Пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на парковке в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе у дома № 13 на улице Маршала Тухачевского утром, 9 января, произошло чрезвычайное происшествие. Иномарка загорелась на автомобильной парковке. Информации о пострадавших нет.