В Петербурге отремонтируют 255 зданий в рамках программы «Наследие»

Особняк В. А. Шретера. Фото: www.citywalls.ru

Особняк В. А. Шретера. Фото: www.citywalls.ru

Власти Северной столицы утвердили перечень из 255 исторических зданий, фасады которых отремонтируют в рамках городской программы «Наследие».

Соответствующее постановление опубликовали в понедельник, 20 января, на сайте администрации Санкт-Петербурга. В числе попавших в список зданий дома в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, а также Пушкинском и Кронштадтском районах.

В частности, ремонт фасада ждет особняк Шретера, расположенный по адресу набережная Мойки, 114. В Адмиралтейском районе отреставрируют 13 домов, в Василеостровском приведут в порядок 70 зданий. Кроме того, 38 исторических объектов приведут в порядок в Петроградском районе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге завершили реставрацию фасада дома Галунова на 2-й Советской улице.