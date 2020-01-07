Фасад дома Галунова в Петербурге отреставрировали

В Центральном районе Петербурга завершилась реставрация фасада доходного дома И.В. Галунова. Со здания сняты строительные леса.

Снимки отреставрированного дома опубликовали в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте» 7 января.

«Восстановленная лепнина, новые шикарные деревянные двери, обновленный фасад уже радуют всех жителей центра города», — отметили активисты.

В 2020 году петербуржцы ждут реставрации доходных домов Полежаева, Перцева, Бутурлиной и Чайковского.

Доходный дом Галунова был построен в 1877-1880 годах по проекту архитектора Александра Иванова. Здание расположено на 2-й Советской улице, 27.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ноябре 2019 года на фасад доходного дома И. В. Галунова вернули после реставрации узорчатые ограды балконов.