На фасаде дома Галунова установили отреставрированные ограды балконов

На фасаде дома Галунова установили отреставрированные ограды балконов
Узорчатые перила установили раной утром.Фото:vk.com/mytndvor

На фасад доходного дома И. В. Галунова на 2-й Советской улице вернули ограды балконов после реставрации. Узорчатые перила установили раной утром, 3 ноября.

Об этом сообщается в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

«Пока вы спали… на дом Галунова вернулись отреставрированные ограды великолепных балконов!», — говорится в сообщении.

Дом бы построен в 1877-1880 годах в стиле эклектики архитектором Александром Ивановым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что лепнину с доходного дома на Бакунина “сбивали” для дела. Специалисты “обстукивали” здание и таким образом искали потенциально опасные фрагменты, которые могут обрушиться на прохожих. Для того, чтобы не повторились неоднократные инциденты с обрушением штукатурки с исторических зданий и не только, специалисты приехали к доходному дому Галунова и начали проверку.

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