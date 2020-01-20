Прорыв трубы оставил жителей Всеволожска без воды

Жители нескольких домов, два магазина, кафе а также школа в административном центре Всеволожского района Ленинградской области несколько часов провели без водоснабжения.

В понедельник, 20 января, коммунальная авария оставила без воды целый квартал во Всеволожске. Причиной стал прорыв подземной магистрали возле дома №18 по улице Плотника. «Всеволожские тепловые сети», оперативно отреагировав на аварию, в течение трех часов ликвидировали последствия.

При этом в предприятии предупредили жителей города, что ремонт может затянуться и провести без воды придется, возможно, более значительный промежуток времени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Крыленко прорвало трубу. Из-за вырвавшегося наружу кипятка пришлось эвакуировать двенадцать жителей одного из домов. Специалисты обещают разобраться с проблемой к утру.