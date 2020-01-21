Из Петербурга и Ленобласти за год экспортировали 3,5 млн кубов леса

В 2019 году из Петербурга и Ленобласти на экспорт отправили более 3,5 млн кубометров лесоматериалов. Большая часть из них вывезена в Финляндию.

На экспорт идет сертифицированная лесопродукция. Отправлена она была в 82 страны мира, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербурга, Ленинградской и Псковской областям.

Из них 1,3 млн кубометров вывезены в Финляндию, 775 тыс. кубометров — в Китай, более 420 тыс. в Германию и около 220 тыс. — в Египет.

«Более половины продукции было вывезено с территории Российской Федерации морским видом транспорта», — уточнили в пресс-службе.

Всего за 2019 год оформлено 52 тыс. 325 фитосантиарных сертификатов. При экспорте лесоматериалов все требования стран-импортеров соблюдены.

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