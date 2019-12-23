ВТБ Девелопмент реализует комплексные проекты в сфере складской, коммерческой и жилой недвижимости

АО ВТБ Девелопмент реализует комплексные проекты в сфере складской, коммерческой и жилой недвижимости на Северо-Западе и в других регионах России. Ключевая компетенция компании — развитие нетривиальных территорий, структурирование сложных проектов в инвестиционный продукт.

ВТБ Девелопмент также оказывает услуги по управлению проектами в области недвижимости, осуществляя весь комплекс услуг от поиска земельного участка до запуска объектов в эксплуатацию.

Среди знаковых проектов компании – индустриальный парк «Марьино», жилой квартал «Югтаун» и административно-деловой квартал «Невская Ратуша».

Индустриальный парк «Марьино» – это промышленная территория, обеспеченная инженерными коммуникациями и ресурсными мощностями, предназначенная для размещения производственных предприятий и складов. Занимает 130 га в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Централизованное обслуживание данной территории осуществляет специализированная управляющая компания.

Многофункциональный квартал «Югтаун» – проект малоэтажной жилой застройки площадью около 200 га в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Компания ВТБ Девелопмент разработала и согласовала проект планировки территории. В настоящее время реализует проект инженерной подготовки подготовкой земельных участков, с организацией улично-дорожной сети и благоустройством рекреационных зон.

Компания выступает в роли управляющего проектом по строительству логистического складского комплекса в Новосибирской области (аэропорт «Толмачево») для «Почты России». Общая ориентировочная площадь — 46 тысяч кв.м. Комплекс предназначен для приема, обработки, сортировки и отправки почтовых отправлений и зоны приема, хранения, сортировки, комплектации и доставки товаров интернет-торговли (фулфилмента). Срок реализации проекта – 2020 год.

Компанией были реализованы первые очереди Делового квартала «Невская ратуша» – административно-общественного комплекса в историческом центре Санкт-Петербурга. Ключевыми элементами проекта стали Штаб-квартира группы ВТБ в Санкт-Петербурге, бизнес-центр класса «А» и офисное здание для Администрации города.

В рамках проекта «Набережная Европы» компания осуществила комплекс работ по редевелопменту территорий в Петроградском районе: на новую площадку был перебазирован ФГУП РНЦ «Прикладная химия». На территории проекта площадью 10 га была произведена рекультивация земель и укрепление грунтов. В 2014 году участок был передан Администрации президента.