В отношении виновника смертельной аварии на Коломенском возбуждено уголовное дело

В ДТП на переходном переходе на Коломяжском проспекте погиб мужчина.

Иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе, пострадавший получил серьезные травмы, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в разбое на автозаправочных станциях. Он совершил два нападения в четверг, 9 января, на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице в Московском районе. 11 января 29-летнего уроженца Карелии задержали сотрудники полиции.