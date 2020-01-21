Сбербанк подал иски к «Интерторгу» на 8 млрд рублей

Сбербанк подал иски к &#171;Интерторгу&#187; на 8 млрд рублей
"Сбербанк". Фото: Baltphoto

ОАО «Сбербанк России» подал семь исков к ТД «Интерторг» на общую сумму более 8 млрд рублей. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иски зарегистрированы в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области 20 января. Сумма требований каждого из них составляет от 499 млн до 1,5 млрд рублей.

Напомним, в конце 2019 года поставщики предъявили к «Интерторгу» претензии на 5,8 млрд рублей. С начала 2020 года в арбитражный суд поступили заявления на 1 млрд рублей.

В январе компания начала процесс ликвидации, 10 января к «Интерторгу» был зарегистрирован первый иск о банкотстве.

ТД «Интерторг» — один из крупнейших ретейлеров в Петербурге. На рынке компания работала под брендами Spar и «СемьЯ».

Ранее собственник компании «Интерторг» Михаил Абдуллаев заявил, что не будет заниматься магазинами после закрытия торговых сетей Spar и «Семья».

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