Василий Уткин: «Кокорина решено гнобить дальше»

Футбольный комментатор Василий Уткин связал переход нападающего Александра Кокорина с решением руководства «Зенита» «загнобить» футболиста.

«Принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в «Фейеноорд», его не оставляют в «Зените», его гнобят. Повезло с начальством», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Сегодня, 21 января стало известно о переходе нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина на правах аренды. В ближайшее время Кокорин присоединится к ФК «Сочи».

В сентябре 2019 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. Это произошло спустя 11 дней после того, как местный суд удовлетворил их прошение об условно-досрочном освобождении. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Протасовицкий отбыл полный срок. Футболисты были задержаны в начале октября 2018 года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Прилипко, адвокат друга футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Алексадра Протасовицкого, высказалась по поводу решения суда в отношении ее клиента.