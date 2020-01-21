Вестибюли станций «Дунайская» и «Проспект Славы» сократили время работы

В Петербурге изменили режим работы двух вестибюлей новых станций Фрунзенского радиуса из-за низкого пассажиропотока.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУП «Петербургский метрополитен», с 18 января изменен режим работы вестибюля №1 станции «Дунайская» и вестибюля №2 станции «Проспект Славы». Теперь один из входов в подземку будет открываться для пассажиров в 6:30 и закрываться в 22:00.

По данным ведомства, метрополитен решил изменить режим работы вестибюлей из-за низкого пассажиропотока утром и вечером. Такой режим работы будет действовать на станциях «до особого распоряжения».

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