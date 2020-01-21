В Петербурге после ванны с кипятком скончалась пенсионерка

В Петербурге после ванны с кипятком скончалась пенсионерка
Пенсионерка скончалась после ванны. Фото: pixabay.com

В одной из больниц Петербурга скончалась 83-летняя пенсионерка. Женщина получила ожоги в собственной ванне.

Петербурженку 30 декабря госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Женщину поместили в ожоговую реанимацию в тяжелом состоянии, сообщают «Невские Новости».

Травмы она получила во время приема ванной. Ожоги первой, второй и третьей степени были обнаружена на бедрах, ягодичной области, стопах и голенях пенсионерки.

Врачи боролись за её жизнь почти три недели. Однако спасти петербурженку не удалось. В понедельник, 20 января, женщина скончалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленинградской области умер годовалый мальчик. Тело ребенка мать обнаружила в ванной. По предварительным данным, он захлебнулся во время купания по недосмотру.

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