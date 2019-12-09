Годовалый мальчик утонул в ванной в Гатчинском районе

Годовалый мальчик утонул в ванной в Гатчинском районе
Ребенок остался в ванне один и захлебнулся. Фото: pixabay.com

В деревне Большие Колпаны Гатчинского района Лениобласти умер годовалый мальчик. Мать обнаружила тело ребенка в ванной.

Малыш захлебнулся во время купания. Мать посадила сына в полную ванну и отошла на несколько минут, сообщает АБН со ссылкой на Следственный комитет. Этого времени хватило на то, чтобы ребенок захлебнулся.

Когда женщина вернулась, мальчик уже не подавал признаков жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.

Семья малыша характеризуется с положительной стороны. На учете не состоит. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали двухлетнего ребенка с химическим ожогом пищевода. Ребенок по недосмотру родителей выпил средство для матья полов. В отношении матери малыша составлен протокол об административном правонарушении.

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