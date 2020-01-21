Кокорин ближайшее время будет играть в «Сочи»

Кокорин ближайшее время будет играть в &#171;Сочи&#187;
Спортсмен провел в колонии почти год. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Футболист проведет остаток сезона на правах аренды в сочинском клубе.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Сочи». В посте сказано, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин присоединится к южанам и останется в команде как минимум до конца текущего сезона.

Напоминаем, что футболист в октябре 2018 года был участников нескольких драк в Москве. В результате его отправили за решетку, где он провел около года. В сентябре 2019 года его освободили по УДО, Кокорина вернули в «Зенит», но РФС отказался его регистрировать. Все это время игрок тренировался и готовился к выходу на поле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита» против «Аль-Увайнаха».

"Зенит" александр кокорин сочи
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