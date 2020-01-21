Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро

Петербургский бизнесмен купил портрет Путина за 400 тыс. евро
Картина "Всевидящий В.". Фото: instagram.com/david_datuna

Портрет Владимира Путина, стоимость которого оценили в 400 тысяч евро, купил владелец Международной академии искусств в Петербурге бизнесмен Кюри Усманов.

Как сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-релиз коммуникационного агентства AV2, автором портрета «Всевидящий В.» является художник Дэвид Датуна, проживающий в Соединенных Штатах. Картину покажут на открытии Международной академии искусств 31 января. Датуна будет курировать новую галерею.

Уроженец Грузии Дэвид Датуна является одним из самых продаваемых и дорогих мировых художников. Один из его портретов президента «Путин — Мона Лиза» продали за $269 тысяч, а инсталляцию «Водянова — Любовь миллионов» — за 600 тысяч евро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России продали рекордное количество машин Rolls-Royce.

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