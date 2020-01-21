В Финляндию не хотят пускать туристов

В Финляндию не хотят пускать туристов
Финляндия собирается ограничивать турпоток. Фото: pixabay.com

Ученые считают, что огромный поток людей мешает жить местным жителям.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на шведскую газету HBL. Эксперты отмечают, что турпоток в Суоми стоит ограничить ради удобства финнов. Несмотря на то, что туристы приносят много пользы для страны, они приносят и много неудобств. В Финляндии не хотят, чтобы страна превратилась в Барселону или Париж, жители которых жалуются на неудобства и считают туристов своей бедой.

Ученые убеждены, что в скором времени многие страны будут инвестировать в люксовых гостей, а туризм станет роскошью. Пока что непонятно, что финны намерены делать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия хочет построить железную дорогу до Москвы. Идея проекта появилась еще во времена Советского Союза, однако проект реализуют лишь в 20-х годах XXI века.

туризм финляндия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА снова не смог победить ЦСКА
В Ленобласти ВАЗ переехал пешехода. Мужчину пытаются спасти врачи
Петербург может затопить из-за сильного ветра
В Финляндию не хотят пускать туристов
Дерипаска поругал российский ЦБ и похвалил Трампа
Емельяненко устроил дебош в Анапе и был арестован
Дуров заявил, что за пользователями следят благодаря iCloud
Внешний долг России за 2019 увеличился почти на 6%