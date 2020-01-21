В Финляндию не хотят пускать туристов

Ученые считают, что огромный поток людей мешает жить местным жителям.

Об этом стало известно сегодня, 21 января. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на шведскую газету HBL. Эксперты отмечают, что турпоток в Суоми стоит ограничить ради удобства финнов. Несмотря на то, что туристы приносят много пользы для страны, они приносят и много неудобств. В Финляндии не хотят, чтобы страна превратилась в Барселону или Париж, жители которых жалуются на неудобства и считают туристов своей бедой.

Ученые убеждены, что в скором времени многие страны будут инвестировать в люксовых гостей, а туризм станет роскошью. Пока что непонятно, что финны намерены делать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Финляндия хочет построить железную дорогу до Москвы. Идея проекта появилась еще во времена Советского Союза, однако проект реализуют лишь в 20-х годах XXI века.