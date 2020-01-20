Финляндия хочет построить железную дорогу до Москвы

Финляндия хочет построить железную дорогу до Москвы
РЖД представил детали проекта ВСМ. Фото: gov.cap.ru

Финское правительство намерено заняться строительство скоростной железной дороги, связывающей Хельсинки и Москву, сообщает глава Министерства по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.

Как передает РБК, страна заинтересована в продлении вести высокоскоростной трассы Москва-Петербург, проект которой хотят представить в 2022 году. Строительством магистрали займется Россия. По словам Скиннари, проект помог бы увеличить турпоток в обе стороны.

О планах строительства высокоскоростной магистрали Москва — Петербург стало известно в декабре, когда об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. Идея проекта появилась еще во времена Советского Союза, однако проект реализуют лишь в 20-х годах XXI века.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава РЖД Олег Белозеров назвал сроки запуска ВСМ

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Финляндия хочет построить железную дорогу до Москвы
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