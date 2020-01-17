Глава РЖД Олег Белозеров назвал сроки запуска ВСМ

Глава РЖД Олег Белозеров назвал сроки запуска ВСМ
Генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Фото: РЖД

Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) планируют запустить в 2026 году. Дорога соединит Петербург, Москву и Нижний Новгород.

О сроках рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров на сессии в рамках Гайдаровского форума в Москве, пишет РИА Новости.

«В 2026 году считаю, что мы поедем нашим высокоскоростным подвижным составом по нашему участку Санкт-Петербург-Москва и Нижний Новгород», — заявил Белозеров.

Скорость движения на ВСМ ожидается на уровне 350-380 км/час. При этом инфраструктура будет рассчитана на почти 400 км/ч.

Запуск магистрали позволит сократить время в пути между Петербургом и Москвой вдвое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что РЖД планирует в 2022 году представить проект сметной документации строительства ВСМ. Об этом рассказал гендиректор РЖД Олег Белозеров.

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