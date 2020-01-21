Шурыгина и ее бойфренд потратила в Финляндии 600 тысяч рублей

Участница скандальных ток-шоу заявила, что замерзла и ей приходилось утепляться.

Об этом стало известно 21 января. О тратах Дианы Шурыгиной и ее богатого бойфренда сообщает «Экспресс газета». Девушка и миллионер Денис Ребров отправились вместе в Финляндию на горнолыжный курорт. Не уточняется, как долго они там пробыли, но потратили за этот период 600 тысяч рублей. В 210 тысяч рублей обошелся номер в люксовом отеле Design Hotel Levi. В ресторанах же парочка ела в среднем на 15 тысяч рублей. Также Шурыгина и Ребров не отказывали себе в развлечениях, нанимали инструктора и снегоходы.

«Я привыкла проводить время на берегу моря, а тут настолько снежно и холодно, что приходится покупать теплые вещи и кутаться»,

— заявила Шурыгина, объясняя свои траты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что миллионер рассказал, чем его зацепила Шурыгина. Молодой человек начал открыто рассказывать о своей симпатии к скандально известной девушке.