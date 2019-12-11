Миллионер рассказал, чем его зацепила Шурыгина

Миллионер рассказал, чем его зацепила Шурыгина
Фото: Instagram

Молодой человек начал открыто рассказывать о своей симпатии к скандально известной девушке.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Обо всем миллионер Денис Ребров, новый избранник Дианы Шурыгиной, поговорил со «СтарХитом». Он признался, что с первой же встречи был очарован девушкой, но тогда она была замужем и отказывалась видеться с ним наедине. Какое-то время парень и девушка общались в общих компаниях и говорили, что дружат, отрицая все слухи о романе.

Со временем Ребров смог заработать хорошее состояние и раскрутить страницу в социальных сетях, а Диана Шурыгина развелась с супругом. Пара отправилась на общий отдых за границу. Теперь они официально вместе, заявил миллионер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шурыгина призналась, что развелась с мужем. Блогер, прославившаяся после скандала с изнасилованием, рано вышла замуж и всего спустя два года рассталась с супругом.

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