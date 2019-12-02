Шурыгина призналась, что развелась с мужем

Блогер, прославившаяся после скандала с изнасилованием, рано вышла замуж и всего спустя два года рассталась с супругом.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Инцидент блогер Диана Шурыгина прокомментировала в своем Instagram-аккаунте. Девушка написала, что на днях ее бывший муж забрал свидетельство о расторжении брака. Она уверяет, что до сих пор не верит в происходящее. Шурыгина отмечает, что причиной для развода стало нежелание иметь детей – Шляпин хотел поскорее стать папой, а вот Диана пока не готова рожать.

Напоминаем, что сейчас блогеру приписывают роман с миллионером Денисом Ребровым. Они проводят много времени вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной. Слухи про любовь между молодыми людьми возник после совместного отдыха на Бали. Также Ребров и Шурыгина снялись в одном клипе абсолютно голыми.