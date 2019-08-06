Миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной

Сама скандально известная девушка никак не комментирует слухи о ее новых отношениях.

Миллионер Денис Ребров рассказал, что его связывает с Дианой Шурыгиной «страстная ненависть», а также творческие проекты и общие интересы, передает «СтарХит». Слухи про любовь между молодыми людьми возник после совместного отдыха на Бали. Также Ребров и Шурыгина снялись в одном клипе абсолютно голыми.

Стас Барецкий, который снимается вместе с ребятами в фильме «Брат 3», заявил, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной. Он считает, что муж Шурыгиной «объелся груш».

Напоминаем, что Шурыгина, прославившаяся после истории об изнасиловании, вышла замуж два года назад за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Недавно всплывала информациях об их разводе, но супруги все отрицают.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Микки Рурк сыграет бандита в фильме «Брат-3». Стас Барецкий рассказал «СтарХиту», что Микки Рурк потребовал гонорар в $300 тысяч