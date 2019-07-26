Микки Рурк сыграет бандита в фильме «Брат-3»

Продолжение фильма "Брат" выйдет на экраны в 2020 году. Фото: @mickey_rourke_ /Instagram

Продолжение фильма "Брат" выйдет на экраны в 2020 году. Фото: @mickey_rourke_ /Instagram

Летом стартуют съемки фильма «Брат-3», в котором сыграет актер из Голливуда Микки Рурк.

В следующем месяце 66-летний актер прибудет в Россию для участия в фильме «Брат-3», режиссером которого стал Стас Барецкий. В проекте также примут участие скандальные личности российского шоу-бизнеса, среди них Лолит Милявская, Алексей Панин, Никита Джигурда и Диана Шурыгина.

Стас Барецкий рассказал «СтарХиту», что Микки Рурк потребовал гонорар в $300 тысяч. Шоумен уточнил, что звезда из Голливуда сыграет роль русского бандита, который «крышует» нелегальные казино.

По словам Барецкого, бюджет картины составит $1 млн, о том, сколько денег заплатят другим актерам, режиссер не рассказал.

Продолжение фильма «Брат» выйдет на экраны в 2020 году, главную роль будет играть боец ММА Вячеслав Дацик.

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