Ветер сорвал растяжку с кабелем с дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра была сорвана растяжка с кабелем. Все случилось на бульваре Новаторов, 28.

с многоэтажного дома растяжку с кабелем сорвало сильным порывом ветра.

«Это где такой ветер?? У меня в районе тишина, только немного похолодало», — сообщили пользователи Сети в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы также рассказали, что устранением произошедшей ситуацией занялись в МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крестовском острове в Петербурге водитель Skoda сбил 60-летнюю пенсионерку. В момент ДТП женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую пенсионерку в больницу.