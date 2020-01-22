В Ославье во время пожара погиб мужчина

В деревне Ославье Волосовского района Ленинградской области был обнаружен туп мужчины. Он погиб во время пожара.
Все случилось в ночь на 21 января.
По предварительным данным, причиной пожара стала включенная и оставленная без присмотра электрическая плита.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крестовском острове в Петербурге водитель Skoda сбил 60-летнюю пенсионерку. В момент ДТП женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую пенсионерку в больницу.