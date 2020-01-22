В Ославье во время пожара погиб мужчина

В Ославье во время пожара погиб мужчина
Все случилось 21 января. Фото: pixabay.com

В деревне Ославье Волосовского района Ленинградской области был обнаружен туп мужчины. Он погиб во время пожара.

Все случилось в ночь на 21 января.

По предварительным данным, причиной пожара стала включенная и оставленная без присмотра электрическая плита.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Крестовском острове в Петербурге водитель Skoda сбил 60-летнюю пенсионерку. В момент ДТП женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Прибывшие на место медики госпитализировали потерпевшую пенсионерку в больницу.

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