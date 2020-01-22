Пассажиропоток в Пулково в 2020 году может увеличиться на 10%

В этом году Пулково примет более 20 млн пассажиров. Фото: Baltphoto

В этом году Пулково примет более 20 млн пассажиров. Фото: Baltphoto

Петербургскому международному аэропорту Пулково предсказывают рост пассажиропотока на 9,5% в течение этого года.

За прошлый год Пулково удалось преодолеть планку в 19 миллионов пассажиров. В течение 2019-го через аэропорт прошло 19,6 миллиона человек, то есть на 8% больше, чем в предыдущий год. Теперь, как сообщает Интерфакс, ссылаясь на руководителя управляющей компании Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, аэропорт намерен, как минимум, преодолеть планку в 20 млн посетителей.

Приблизительное увеличение количества пассажиров за 2020-й год оценивают в 8,5%-9,5%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к летнему сезону Пулково подготовится: в аэропорту вновь появятся курилки. Правда, не более двух на одну стерильную зону. Сейчас петербуржцы и гости города все еще выходят покурить на расстояние 15 метров от аэропорта.