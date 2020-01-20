В Пулково вернут курилки к летнему сезону

В Пулково вернут курилки к летнему сезону
В Пулково можно курить на улице. Фото: Baltphoto

Их будет не больше двух на каждую «стерильную» зону аэропорта.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Курительные комнаты в Пулково появятся уже к летнему сезону. Их будет по одной или две на каждую «стерильную» зону, пока что проект находится на стадии разработки, пишет «Мойка78».

Пока что курить петербуржцы и гости города могут в 15 метрах от входа в аэропорт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские власти тратят 1,3 трлн рублей в год на курильщиков. Если бы каждый курильщик отказался от вредной привычки, то госрасходы на здравоохранения могли бы сократить на 7,9% в год.

курилки пулково
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Конституции закрепят индексацию пенсий и минимальных зарплат
Дочь звезды Comedy Woman затравили из-за внешности
На Крыленко в подвале прорвало трубу с кипятком
В Пулково вернут курилки к летнему сезону
На КАД на место аварии приехала скорая
Петербурженку, которая чуть не выбросила в окно свою дочь, останется в ...
ТЭК собирается выселять мини-отель за ряд нарушений
«Зенит» собирается покупать бомбардира «Униона»