В Пулково вернут курилки к летнему сезону

Их будет не больше двух на каждую «стерильную» зону аэропорта.

Об этом стало известно сегодня, 20 января. Обо всем сообщает пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Курительные комнаты в Пулково появятся уже к летнему сезону. Их будет по одной или две на каждую «стерильную» зону, пока что проект находится на стадии разработки, пишет «Мойка78».

Пока что курить петербуржцы и гости города могут в 15 метрах от входа в аэропорт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российские власти тратят 1,3 трлн рублей в год на курильщиков. Если бы каждый курильщик отказался от вредной привычки, то госрасходы на здравоохранения могли бы сократить на 7,9% в год.