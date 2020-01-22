Геркус: у Денисова была возможность вернуться в «Зенит»

Бывший гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что у полузащитника Игоря Денисова была возможность покинуть «железнодорожников» и вернуться в петербургский ФК «Зенит».

Как рассказал Геркус в интервью «Спорт-Экспрессу» о продлении контракта с игроком в октябре 2018 года, он продлевал контракт с капитаном команды, который играет во всех матчах, а через шесть месяцев у него заканчивается договор. Денисов согласился на понижение зарплаты и на год продления. Если бы Геркус предложил Денисову подождать до конца сезона, то это, по словам гендиректора, было бы проявлением неуважения.

Сам гендир ушел из «Локомотива» сразу, как закончился сезон. Денисов также покинул «Локо», объявив минувшим летом о завершении своей карьеры.

Геркус рассказал, что сине-бело-голубые проявили интерес к футболисту, однако решили воздержаться от плотного диалога. По его словам, «Зенит» опасался большого влияния Денисова в команде. Он отметил, что сам футболист хотел бы вернуться в состав петербургской команды.

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