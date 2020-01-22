Треть россиян признались, что хотят получать деньги просто так

Больше всего получать деньги за сидение дома хотят россияне в возрасте 25-34 лет. Фото: pixabay

Больше всего получать деньги за сидение дома хотят россияне в возрасте 25-34 лет. Фото: pixabay

Почти треть (29%) опрошенных жителей России заявили, что не хотят работать, но при этом хотят получать зарплату, согласно данным опроса портала Superjob.ru.

Как сообщает ТАСС, в противовес желающим сидеть дома 58% респондентов считают, что посредством работы человек может развиваться, самореализовываться и находиться в социуме.

Больше всего получать деньги за сидение дома хотят россияне в возрасте 25-34 лет (32%), при этом среди молодежи до 24 лет сторонников такой идеи насчитывается намного меньше (23%).

Больше всего о бездельничестве мечтают сметчики (48%), менеджеры по рекламе (47%) и переводчики (43%). А о желании работать заявили программисты (27%), юристы (26%) и директора компаний (21%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что четверть россиян не ждут от Мишустина ничего хорошего.