Четверть россиян не ждут от Мишустина ничего хорошего

Сервис SuperJob провел опрос россиян об их ожиданиях от деятельности вице-премьера Мишустина. Почти половина опрошенных не связывают с его назначением каких-то улучшений в жизни. Так, 23% опрошенных россиян не высказали вообще никаких ожиданий от появления нового премьер-министра, а 25% заявили о том, что у них от перемен в правительстве есть только отрицательные ожидания.

Есть, тем не менее, и оптимисты среди опрошенных SuperJob россиян. Порядка 10% опрошенных почему-то ждут повышения уровня благосостояния населения страны, а 9% вообще надеются на улучшение жизни во всех сферах. Еще 6% опрошенных россиян выразили надежду на стабилизацию экономического положения страны, и даже на ее процветание.

Однако лишь 2% россиян, принявших участие в опросе, надеются на отмену пенсионной реформы, снижение налогов, увеличение размера выплат и пособий и других социальных благ, которые смогут улучшить качество жизни населения и его доходы. Также примерно такое же немногочисленное число опрошенных ожидают от Михаила Мишустина активной борьбы с коррупцией.

Опрос SuperJob проводили среди населения страны старше 18 лет, было опрошено тысяча человек в 315 населенных пунктах всех округов России.