Дагестанец убил сожительницу, а после сжег ее тело в огороде

Дагестанец убил сожительницу, а после сжег ее тело в огороде
Тело женщины сожгли в огороде. Фото: pixabay

Правоохранители подозревают 30-летнего жителя Дагестана в жестоком убийстве своей сожительницы, сообщает управление регионального Следственного комитета.

Все произошло в декабре 2019 года в селе Кафыркумух в Дагестане. По данным следствия, во время ссоры мужчина насмерть забил 48-летнюю сожительницу. Женщина скончалась сразу же от полученных травм.

Мужчина решил избавиться от тела женщины путем сожжения останков. Для этого он вынес ее тело в огород, облил бензином и поджег. Родным убитой он наврал, что та уехала работать в Краснодарский край. Спустя месяц мать женщины обратилась в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту убийства. Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчину осудили за убийство ножницами у станции «Лигово».

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