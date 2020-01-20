Мужчину осудили за убийство ножницами у станции «Лигово»

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Михаила Кольцова. Его признали виновным в убийстве.

Кольцова приговорили к семи годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Суд установил, что в июле 2019 года Владимир Кольцов находился у железнодорожной станции «Лигово». Между ним и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого он не менее 36 раз ударил его ножницами.

Раны пришлись на область головы и шеи. Ножницы также повредили спинной мозг потерпевшего, что послужило причиной смерти.

«Подсудимый, ранее неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья, вину признал», — добавили в прокуратуре.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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