Пьяные посиделки друзей закончились поножовщиной

В Невском районе пьяной застолье закончилось поножовщиной.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 15 января. Два друга встретились в квартире улица Тельмана. Они решили выпить, после чего произошел конфликт, в ходе которого пострадавшего было нанесено ножевое ранение. Его отвезли в реанимацию. Подозреваемый задержан.

Сейчас проводится проверка. Выяснятся обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между отцом и 35-летним сыном произошла ссора во время совместного распития алкоголя. Во время ссоры отец схватил нож и внезапно убил своего сына. После чего он решил сдаться полиции.