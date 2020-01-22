Синоптики прогнозируют «розовый» февраль в России

В грядущем феврале температура воздуха за окном будет превышать норму на полтора-четыре градуса. Это будет касаться европейской части России.

Как сообщает РИА Новости, синоптики называют такую климатическую особенность «розовой» из-за цвета окрашивания карты при составлении прогноза. До первых чисел февраля средние показатели будут превышать норму на четыре-шесть градусов, а к девятому числу отклонение уменьшится до дву-трех градусов. Теплее всего будет в середине февраля, а ближе к концу месяца температура пойдет на спад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая зима угрожает выживанию зайцев и нерпят. Животные перелиняли еще в ноябре-декабре, но из-за отсутствие снега белая шерсть сделал их более заметными. Это сокращает их шансы на выживание.