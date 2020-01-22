Теплая зима угрожает выживанию зайцев и нерпят

Теплая зима угрожает выживанию зайцев и нерпят
Зайцам сложнее маскироваться из-за отсутствия снега. Фото: pixabay.com

Зима в Петербурге выдалась на удивление теплой. Кому из животных такая погода идет на пользу, а для кого напротив представляет опасность, рассказали в комитете по природопользованию.

Теплая зима может создать проблемы для зайцев-беляков. Животные переленяли еще в ноябре-декабре, но из-за отсутствие снега белая шерсть сделал их более заметными. Это сокращает их шансы на выживания, пояснил начальник инспекторской службы ГКУ «Дирекция особо охраняемых территорий Санкт-Петербурга» Дмитрий Мячков-Зенькович.

Неблагоприятна теплая зима также для балтийских кольчатых нерп, обитающих в Финском заливе. В феврале-марте самки обычно приносят потомство. При этом первое время нерпята должны находиться в снежных укрытиях на льду.

«Очевидно, что при отсутствии устойчивого ледового покрова большая часть новорожденных нерпят погибнет», — отметил Мячков-Зинкович.

Для остальных обитателей лесов и водоемов теплая зима скорее благо. Так, без снега птицам, лосям, кабанам и косулям проще добывать себе корм.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Финский залив вернулась стая лебедей.

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