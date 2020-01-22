Стало известно, почему госпитализировали китайца из Пулково

У мужчины, скорее всего, ОРВИ – именно поэтому поднялась температура, а не из-за серьезного коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 22 января. Обо всем рассказали в Роспотребнадзоре. В эту среду из петербургского аэропорта госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Обоих доставили в Боткинскую больницу и заставили сдать анализы. У китайца никаких опасных заболеваний не выявлено – он, скорее всего, просто простудился и поэтому у него поднялась температура. Результаты другого человека пока не готовы – они будут известны завтра утром.

Напоминаем, что в Китае уже девять человек скончались из-за коронавируса. Симптомы заболевания напоминают пневмонию – повышается температура, начинается сухой кашель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двух человек отвезли в Боткинскую с подозрением на смертельный коронавирус. По данным РБК, медики забрали авиапассажиров из аэропорта в специальных костюмах химзащиты.